POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Wertheim / Main-Tauber-Kreis: Joints, Vapes und Blüten beschlagnahmt

Waren im Gesamtwert von knapp 9.000 Euro beschlagnahmten Beamte des Polizeireviers Wertheim Ende Januar bei einem Tauberbischofsheimer Automaten-Unternehmen. Vorausgegangen war ein Diebstahl am 22. Januar 2026, bei dem ein 22-Jähriger einen Automaten beschädigte und Waren entwendete. Der Mann begab sich gegen 10 Uhr in einen Laden in Wertheim, in dem sich mehrere Automaten befanden. Dort schlug er die Scheibe eines Gerätes ein und entwendete zehn in Papier und einem Plastik-Röhrchen verpackten Joints und vier Blüten. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Ermittlungen konnte der Mann angetroffen und die Beute in seinem Zimmer aufgefunden werden. Das Diebesgut wurde im weiteren Verlauf der Ermittlungen geprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass die in den Automaten angebotenen Joints den Wirkstoff THC enthielten. In zwei Fällen kam es bereits zu polizeilichen Einsätzen, nachdem ein 15-Jähriger und ein 19-Jähriger Joints aus einem Automaten derselben Firma konsumiert hatte. Die beiden Personen wiesen erhebliche psychische Beeinträchtigungen auf. Aufgrund des Verdachts eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz (KCanG) durch die gewerbsmäßige Ab- und Weitergabe als Person über 21 Jahren an Minderjährige von Cannabis wurde ein Durchsuchungsantrag für die Geschäftsräumlichkeiten der verantwortlichen Betreiberfirma gestellt, welcher durch das Amtsgericht Mosbach angeordnet wurde. Hierbei wurden insgesamt knapp 600 Waren, darunter Joints, Vapes und Blüten mit einem Verkaufswert von rund 8.800 Euro beschlagnahmt. Diese werden aktuell toxikologisch untersucht. Die Ermittlungen dauern noch an.

