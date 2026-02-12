Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht, Umfangreiche Kontrolle auf der Autobahn

Heilbronn (ots)

Mulfingen: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht Am Mittwochmmorgen gegen 7:50 Uhr kam es auf der Landesstraße 1022 zu einem gefährlichen Überholmanöver. Der 75-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter überholte in einer Linkskurve kurz vor dem Ortseingang Jagstberg trotz Gegenverkehr einen weiteren Mercedes Sprinter mit Anhänger und scherte unmittelbar vor diesem wieder ein. Die Fahrerin musste ihr Gespann daraufhin abrupt abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Nach bisherigen Ermittlungen wurden durch das Überholen mindestens zwei weitere bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer gefährdet. Das Polizeirevier Künzelsau bittet nun um Hinweise. Mögliche Zeugen oder Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Neuenstein: Umfangreiche Kontrolle auf der Autobahn Im Rahmen einer gemeinsamen Kontrollaktion von Polizei, Zoll und Bundesamt für Logistik und Mobilität auf der Bundesautobahn A6 bei Neuenstein, wurden am Mittwoch an der Tank- und Rastanlage Hohenlohe Nord insgesamt 31 Fahrzeuge und 38 Personen überprüft. Die Beamten achteten dabei unter anderem auf die Einhaltung rechtlicher Bestimmungen sowie den technischen Zustand der Fahrzeuge. So stellten sie bei 14 Fahrzeugen Verstöße hinsichtlich unzureichend gesicherter oder zu schwerer Ladung und andere technische Mängel fest. Darüberhinaus lagen in neun Fällen Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten oder die Verwendung von Kontrollgeräten vor. Der Fahrer eines Kleintransporters hielt sich zudem unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland auf. Bei diesem konnten insgesamt 150 Kilogramm illegal eingeführer Lebensmittel aufgfeunden werden, welche anschließend durch das Veterinäramt des Hohenlohekreises entsorgt werden mussten. Zudem konnte bei einem Fahrer ein verbotenes Springmesser aufgefunden werden, weshalb dieser eine entsprechende Anzeige erhielt. Insgesamt musste bei sechs Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagt werden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell