POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Schüsse aus Schreckschusswaffe und Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Billigheim-Sulzbach: Gefährliches Überholmanöver auf der L 527 - Polizei sucht Zeugen Am Mittwochmorgen gegen 07.20 Uhr befuhr ein Linienbus die Landesstraße 527 von Billigheim in Richtung Sulzbach, als ein unbekannter Fahrzeugführer ein sehr gefährliches Überholmanöver durchführte. Der Fahrer überholte kurz vor dem Ortseingang Sulzbach den vor ihm fahrenden Linienbus und übersah hierbei offensichtlich den ihm entgegenkommenden Kia einer 45-Jährigen. Um einen Zusammenstoß der beiden Pkw zu vermeiden wurde der Busfahrer zu einem starken Bremsmanöver gezwungen, während die entgegenkommende Fahrzeugführerin eine Vollbremsung einleitete. Der überholende Pkw scherte vor dem Bus wieder ein und entkam anschließend unerkannt. Zeugen, die Hinweise auf den überholenden Pkw oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Buchen-Hainstadt: Schüsse aus Schreckschusswaffe lösen Polizeieinsatz aus

Ein Mann gab am Mittwochabend innerhalb seiner Wohnung in Hainstadt mehrere Schüsse aus seiner Schreckschusswaffe ab. Da die gegen 19:30 Uhr von Zeugen verständigte Polizei zunächst eine scharfe Schusswaffe nicht ausschließend konnte, rückte diese mit starken Kräften aus. Bei einer anschließenden Nachschau in der Wohnung des Tatverdächtigen, konnte die Schreckschusswaffe sowie acht Patronenhülsen aufgefunden und zusammen mit zwei Messern sichergestellt werden. Warum der stark alkoholisierte 43-Jährige in seiner Wohnung schoss, ist Bestandteil der Ermittlungen. Bedroht oder verletzt wurde niemand. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

