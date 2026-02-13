Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Sachbeschädigung an Wahlplakat

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Sachbeschädigung an Wahlplakat - Zeugen gesucht Am Donnerstagmorgen wurde durch einen Polizeibeamten ein beschädigtes Wahlplakat in der Bahnhofstraße in Künzelsau festgestellt. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang keine.

Potenzielle Zeugen, die in der Bahnhofstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

