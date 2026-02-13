PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Sachbeschädigung an Wahlplakat

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Sachbeschädigung an Wahlplakat - Zeugen gesucht Am Donnerstagmorgen wurde durch einen Polizeibeamten ein beschädigtes Wahlplakat in der Bahnhofstraße in Künzelsau festgestellt. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang keine.

Potenzielle Zeugen, die in der Bahnhofstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

