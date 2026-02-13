Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Heilbronn: Schwerpunktkontrollen in der Waffen- und Messerverbotszone

Heilbronn (ots)

In Heilbronn führte die Polizei am Donnerstag Kontrollen in der Waffen- und Messerverbotszone sowie im öffentlichen Personennahverkehr durch. Die Beamten kontrollierten insgesamt 48 Personen und konnten dabei zwei Personen mit Messern feststellen. Die Messer wurden beschlagnahmt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

