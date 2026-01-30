PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche in Einfamilienhäuser - Grabschmuck entwendet - Geldbörse entwendet

Fulda (ots)

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Künzell. Am Donnerstag (29.01.), zwischen 13.10 Uhr und 15.20 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der "Von-Buseck-Straße" im Ortsteil Engelhelms gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Fulda. Am Donnerstag (29.01.), gegen 13 Uhr, wurde durch die Hausbewohner eines Einfamilienhauses in der Dr.-Weinzierl-Straße festgestellt, dass Unbekannte sich gewaltsam durch die Kellertür Zutritt zu ihrem Haus verschafft haben und mehrere Räumlichkeiten durchsuchten. Anschließend entfernten sie sich nach derzeitigem Stand ohne Diebesgut vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Grabschmuck entwendet

Flieden. Zwischen Freitag (23.01.), 15 Uhr, und Sonntag (25.01.) , 10 Uhr, entfernten Unbekannte auf dem Friedhof in Ortsteil Schweben gewaltsam eine Bronzefigur von einem dortigen Grabmal und entwendeten diese. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu sich auffällig verhaltenen Personen und Fahrzeugen im Tatzeitraum machen können, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen zu wenden unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. Sollten Bürgerinnen und Bürger verdächtige Wahrnehmungen, vor allem im Bereich von Friedhöfen, machen, bitte das Polizeipräsidium Osthessen umgehend telefonisch kontaktieren - oder im Notfall die Notrufnummer 110 wählen.

Geldbörse entwendet

Fulda. Eine 49-Jährige befand sich am Montag (26.01.), zwischen 17 Uhr und 18 Uhr , in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Am Rosengarten". Unbekannte Langfinger nutzten eine günstige Gelegenheit, um der Frau ihre Geldbörse aus dem Einkaufskorb zu entwenden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ihre Polizei rät:

   - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie 
     Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den
     Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm
   - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: 
     Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher 
     nach der Beute.
   - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten 
     Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

