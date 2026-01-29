Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen aus den Landkreisen Fulda, Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Auto schleudert gegen Straßenlaterne

Fulda. Am Mittwoch (28.01.), gegen 22 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Opel-Fahrer aus Fulda die Straße "Martin-Luther-Platz" von der Rangstraße kommend in Richtung Frankfurter Straße um diese zu überqueren. Zeitgleich befuhr ein 44-jähriger Peugeot-Fahrer aus Neuhof die Frankfurter Straße vom Bronnzeller Kreisel kommend in Richtung Bardostraße. Im Kreuzungsbereich kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, woraufhin sich der Peugeot drehte und mit dem Heck gegen eine Straßenlaterne geschleudert wurde. Der 44-jährige Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und zur medizinische Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 21.000 Euro geschätzt. (Polizeistation Fulda)

Sattelzug kommt von der Fahrbahn ab

Poppenhausen. Am Donnerstag (29.01.), gegen 13.30 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Lkw-Fahrer aus Appenweier mit seinem mit Streusalz beladenen Sattelzug die B 458 von Dietges kommend in Fahrtrichtung Dipperz . Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er hierbei in einer Linkskurve im Bereich des Grabenhöfchens die Kontrolle über das Gespann, geriet nach rechts auf die Bankette, kippte um und kam schließlich auf der rechten Seite liegend im Straßengraben zum Stillstand. Der 31-Jährige verletzte sich leicht und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 80.000 Euro. Die B458 ist für die Zeit der Bergung vollgesperrt. (Polizeistation Hilders)

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Schotten. Am Dienstag (27.01.), gegen 14 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Opel-Fahrer die Landesstraße 3291 von der "Poppenstruth" herkommend in Richtung Rudingshain. Im Bereich einer Linkskurve verlor er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei wurde ein Leitpfosten beschädigt. Es entstand Sachschaden von 2.200 Euro. (Polizeistation Lauterbach)

HEF

Von Fahrbahn abgekommen

Knüllwald. Am Mittwoch (28.01.), gegen 10 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Skoda-Fahrer aus Ludwigsau die L 3254 von Niederbeisheim kommend in Fahrtrichtung Oberbeisheim. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dort befindliche Schutzplanke. Es entstand Sachschaden von rund 10.500 Euro.

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Ludwigsau. Am Mittwoch (28.01.), gegen 07.15 Uhr, befuhr eine 22-jährige Suzuki-Fahrerin aus Bad Schwalbach die linke von zwei Fahrspuren der B 27 aus Richtung Friedlos kommend in Richtung Mecklar. Als die Pkw-Fahrerin bei leicht schneebedeckter Fahrbahn einen Lkw überholen wollte, verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und kam nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie zunächst mit dem Sattelauflieger eines 33-jährigen LKW-Fahrers aus Polen und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Die 22-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. (Polizeistation Bad Hersfeld)

Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Bebra. Am Mittwoch (28.01.), gegen 16.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Hersfelder Straße in Breitenbach einen dort parkenden Opel-Adam, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Der unbekannte Fahrzeugführer streifte nach derzeitigen Erkenntnissen beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Opel Adam und verursachte einen Sachschaden von rund 150 Euro. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Polizeistation Rotenburg)

