Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Einbruch in Bäckerei - Erneut Grabschmuck entwendet - Brand in Wohngebäude

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch

Großenlüder. Zwischen Sonntagabend (25.01.), 22 Uhr, und Montagfrüh (26.01.), 10 Uhr, versuchten Unbekannte eine Hintertür eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Habersberg" aufzuhebeln. Nach derzeitigen Erkenntnissen ließen die Täter jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. An der Tür entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Bäckerei

Eichenzell. Zwischen Dienstagabend (27.01.), 18.20 Uhr, und Mittwochfrüh (28.01.), 4.15 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Bäckereifiliale in der Straße "Im Streich". Hier durchsuchten die Täter die Büroräumlichkeiten und brachen noch mehrere Spindfächer auf. Anschließend entfernten sie sich mit einem niedrigen vierstelligen Betrag Bargeld in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Erneut Grabschmuck entwendet

Ebersburg/ Großenlüder. Unbekannte entfernten im Zeitraum vom 21. bis zum 24. Januar gewaltsam eine Madonnenfigur von einem Grabmal auf dem Friedhof im Ortsteil Ried und entwendeten diese.

Auch auf dem Friedhof am "Langenberger Weg" in Großenlüder wurde im Tatzeitraum vom 18. bis zum 25. Januar eine Madonnafigur gewaltsam von einem Grab entfernt.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu sich auffällig verhaltenen Personen und Fahrzeugen im Tatzeitraum machen können, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen zu wenden unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. Sollten Bürgerinnen und Bürger verdächtige Wahrnehmungen, vor allem im Bereich von Friedhöfen, machen, bitte das Polizeipräsidium Osthessen umgehend telefonisch kontaktieren - oder im Notfall die Notrufnummer 110 wählen.

Brand in Wohngebäude

Fulda. Am Mittwochabend (28.01.), gegen 22.20 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in der Agnes-Huenninger Straße gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es aus bisher ungeklärter Ursache in einem Zimmer des Gebäudes zu einer Brandentwicklung. Durch das schnelles Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Die Brandursache ist derzeit Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

