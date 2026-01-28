POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus
Vogelsbergkreis (ots)
Mücke. Im Zeitraum vom 6. Januar bis zum 27. Januar verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Vorwerkshof im Ortsteil Merlau, indem sie eine Tür aufhebelten. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten des Hauses und entwendeten diverse Wertgegenstände. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
