Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Raub in Spielothek

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. In einer Spielothek in der Dudenstraße kam es in der Nacht zu Mittwoch (28.01.) zu einem Raub. Gegen 3.40 Uhr betrat nach derzeitigen Erkenntnissen eine bislang unbekannte männliche Person das Gebäude und forderte eine Mitarbeiterin im Kassenbereich auf, Bargeld auszuhändigen. Im weiteren Verlauf sprühte der Täter einen reizenden Stoff in Richtung der Frau und zeigte ein Messer. Der Mitarbeiterin gelang es, sich zurückzuziehen und die Polizei zu informieren. Der Täter entnahm sodann mehrere hundert Euro aus dem Kassenbereich und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Frau wurde durch den reizenden Stoff leicht verletzt.

Nach aktuellen Erkenntnissen war der Täter männlich, schwarz gekleidet, schlanker Statur und das Gesicht war verdeckt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell