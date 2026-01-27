Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Korrekturmeldung: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg

Folgende Meldung wurde aktualisiert: Auffahrunfall - Beteiligter flüchtet von der Unfallstelle

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort mit Sachschaden

Schlitz. Am Montagabend (26.01.), gegen 17:50 Uhr, befuhr ein 36-jähriger BMW-Fahrer die L3176 von Schlitz kommend in Richtung Hünfeld. Zwischen der Rombachtalbrücke und Michelsrombach, in einer Linkskurve, kam es dabei zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der nach derzeitigen Erkenntnissen nach links von seiner Fahrspur abkam und den BMW des 36-Jährigen touchierte. Der Unbekannte setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wird als höher gelegen beschrieben, ähnlich einem SUV, Van oder Transporter. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht

Neuenstein. Am Montagabend (26.01.), gegen 18.15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer bei einem Wendemanöver in der Kreuzeichstraße in Obergeis den Holzzaun eines Anwohners. Hierbei rangierte er zweimal rückwärts, sodass beide Seiten neben der Grundstückseinfahrt beschädigt wurden. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden liegt bei rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall beim Abbiegen

Bad Hersfeld Am Montag (26.01.), gegen 16.25 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Mazda-Fahrer aus Großheide (Kr. Aurich) die Friedloser Straße aus Richtung Zellersgrund kommend in Richtung Reichstraße. Ein 72-jähriger Opel-Fahrer aus Lohfelden befuhr die Friedloser Straße in entgegengesetzter Richtung. Im Verlauf des Abbiegevorgangs nach links auf ein Tankstellengelände kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Opel. Es entstand Sachschaden von rund 7.500 Euro.

Auto kommt von Fahrbahn ab

Niederaula. Am Montag (26.01.), gegen 11.15 Uhr, befuhr ein 27-jähriger VW-Fahrer aus Kürnach die Straße "Am Tiefen Graben" aus Richtung Unterwegfurth kommend in Richtung Niederjossa. Am Ortseingang von Niederjossa verlor der Fahrer bei winterlichen Wetterverhältnissen die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und prallte mit der vorderen rechten Stoßstange gegen eine Bahnunterführung. Der Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro.

Auffahrunfall -Beteiligter flüchtet von der Unfallstelle

Bad Hersfeld. Am Montag (26.01.), gegen 10.30 Uhr, befuhren ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem silbernen Peugeot und ein VW-Fahrer aus Nanzenbach in der genannten Reihenfolge die Dippelstraße aus Richtung Wehneberger Straße kommend in Richtung Reichsstraße. Im Kreuzungsbereich zur Reichsstraße, hielt der vorausfahrende Peugeot verkehrsbedingt an. Dem nachfolgenden Fahrer aus Nanzenbach gelang es nicht sein Fahrzeug auf schneeglatter Fahrbahn noch rechtzeitig anzuhalten, woraufhin er auf das Heck des unbekannten Verkehrsteilnehmers auffuhr. Der Peugeot-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall auf schneeglatter Fahrbahn

Bad Hersfeld. Am Montag (26.01.), gegen 07.05 Uhr, befuhr ein 29-jähriger VW-Fahrer aus Bad Hersfeld die Wehneberger Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer aus Gemünden befuhr die Wehneberger Straße aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Hof Wehneberg. Vor der Einmündung zur Münscherstraße bremste der Pkw-Fahrer und beabsichtigte anzuhalten. Infolge dessen rutschte der VW aufgrund der Witterungsverhältnisse auf den bereits stehenden Lkw. Der Sachschaden liegt bei rund 7.000 Euro. (Polizeistation Bad Hersfeld)

Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Rotenburg. Am Montag (26.01.), gegen 13.50 Uhr, parkten eine 38-jährige VW-T-Roc-Fahrerin aus Rotenburg und ein unbekannte Verkehrsteilnehmerin mit ihrem weißen VW-Up (Kasseler Kennzeichen "KS") auf dem Parkplatz der Kindertagesstätte in der Weidenberggasse. Beim Verlassen ihrer Parklücke streife die Up-Fahrerin nach derzeitigen Erkenntnissen den T-Roc im hinteren Bereich des linken Kotflügels und verursachte hierbei rund 500 Euro Sachschaden. Die Verursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen und kann wie folgt beschrieben werden: circa 60 Jahre alt, kurzes blondes Haar, trug eine Brille. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall im Begegnungsverkehr

Ronshausen. Am Montag (26.01.), gegen 06.35 Uhr, befuhr ein 29-jähriger VW-Fahrer aus Rotenburg die Kasseler Straße von Wildeck-Hönebach kommend in Richtung Bebra-Weiterode. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hierbei zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Opel eines 35-Jährigen aus Bebra, der die Kasseler Straße in entgegengesetzte Richtung befuhr. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.500 Euro geschätzt. Da der Verdacht bestand, dass der 29-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ein Blutentnahme angeordnet. (Polizeistation Rotenburg)

