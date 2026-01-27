Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mülltonne in Brand gesetzt - Kennzeichenschilder entwendet

Fulda (ots)

Mülltonne in Brand gesetzt

Fulda. Am frühen Dienstagmorgen (27.01.), gegen 2.10 Uhr, setzten Unbekannte in der Langebrückenstraße eine Mülltonne in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden, da die Tonne in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus stand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichenschilder entwendet

Künzell. Zwischen Samstag (24.01.), 18 Uhr, und Sonntag (25.01.), 16 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem grauen Hyundai die beiden amtlichen Kennzeichenschilder "MTK-IK 888". Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Geisaer Straße geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

