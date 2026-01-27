POL-OH: Mülltonne in Brand gesetzt - Kennzeichenschilder entwendet
Fulda (ots)
Mülltonne in Brand gesetzt
Fulda. Am frühen Dienstagmorgen (27.01.), gegen 2.10 Uhr, setzten Unbekannte in der Langebrückenstraße eine Mülltonne in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden, da die Tonne in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus stand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Kennzeichenschilder entwendet
Künzell. Zwischen Samstag (24.01.), 18 Uhr, und Sonntag (25.01.), 16 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem grauen Hyundai die beiden amtlichen Kennzeichenschilder "MTK-IK 888". Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Geisaer Straße geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
