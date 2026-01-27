PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mülltonne in Brand gesetzt - Kennzeichenschilder entwendet

Fulda (ots)

Mülltonne in Brand gesetzt

Fulda. Am frühen Dienstagmorgen (27.01.), gegen 2.10 Uhr, setzten Unbekannte in der Langebrückenstraße eine Mülltonne in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden, da die Tonne in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus stand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichenschilder entwendet

Künzell. Zwischen Samstag (24.01.), 18 Uhr, und Sonntag (25.01.), 16 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem grauen Hyundai die beiden amtlichen Kennzeichenschilder "MTK-IK 888". Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Geisaer Straße geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

