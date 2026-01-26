Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf L3176 zwischen Fraurombach und Michelsrombach

Vogelsbergkreis (ots)

Schlitz. Am Montagabend (26.01.) kam es gegen 17:50 Uhr auf der L 3176 zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 36-jähriger Mann aus der Gemeinde Petersberg war mit seinem PKW BMW in Fahrtrichtung Hünfeld unterwegs. Mit im Fahrzeug saßen seine Ehefrau und 2 Kinder. Zwischen der Rombachtalbrücke und Michelsrombach kam ein in Gegenrichtung fahrender Pkw aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich nach links von seiner Fahrbahn ab und kollidierte hier seitlich mit dem BMW. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wird als höher gelegen beschrieben, ähnlich wie ein SUV, Van oder Transporter. Weiterhin war das Fahrzeug grau-blau.

Am Pkw BMW entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 9000,-EUR.

Die Polizeistation Lauterbach erbittet Zeugenhinweise unter 06641 / 971-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell