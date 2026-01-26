Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche in Wohnhäuser - Einbruch in Feuerwehrhaus - Dieseldiebstahl auf Autobahnparkplatz

Vogelsbergkreis (ots)

Einbrüche in Wohnhäuser

Ulrichstein. Am Freitag (23.01.), im Zeitraum von 15 Uhr bis 19 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Grünberger Straße im Ortsteil Ober-Seibertenrod, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Anschluss durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Alsfeld. Ebenfalls am Freitag (23.01.) war ein Einfamilienhaus in der Straße "Erlenwiese", in der Zeit von 17.30 Uhr bis 20.15 Uhr, das Ziel unbekannter Täter. Über ein Fenster verschafften diese sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten anschließend mehrere Schränke und Schubladen. Hierbei verursachten sie einen Schaden von rund 1.500 Euro.

Romrod. Am Samstag (24.01.), zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr, hebelten Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Goethestraße auf und entwendeten daraus mehrere Schmuckstücke. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 800 Euro.

Romrod. Auch in der Heinestraße verschafften sich Unbekannte in Zeitraum von Donnerstagmittag (22.01.) bis Sonntagvormittag (25.01.) Zutritt zu einem Wohnhaus, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten des Hauses. Angaben zu möglichem Diebesgut oder Sachschaden können derzeit noch nicht gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Feuerwehrhaus

Grebenau. Im Zeitraum von Freitagnachmittag (23.01.), gegen 16.20 Uhr, bis Samstagabend (24.01.), gegen 17.45, begaben sich Unbekannte zum Feuerwehrgerätehaus in der Borngasse und hebelten dort eine rückwärtige Tür auf. Anschließend entwendeten die Täter aus dem dort geparkten Feuerwehrauto eine akkubetriebene Hydraulikschere, einen Hydraulikspreizer sowie das zugehörige Zubehör. Bei den entwendeten Werkzeugen handelt es sich um lebensrettendes Einsatzgerät, das im Ernstfall dringend benötigt wird. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich des Feuerwehrhauses verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Geräte geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Dieseldiebstahl auf Autobahnparkplatz

Mücke. In der Nacht auf Sonntag (25.01.), im Zeitraum von 1 Uhr bis 10 Uhr, machten sich Unbekannte an einem auf dem Autobahnparkplatz "Hegberg" (BAB 5, FR: Nord, Km 421,9) parkenden Sattelzug zu schaffen. Dabei bohrten sie ein Loch in den Tank der Sattelzugmaschine und entwendeten anschließend rund 600 Liter Dieselkraftstoff. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell