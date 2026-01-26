Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Nagelstudio - Hauswand durch Eierwerfer beschädigt - Grabschmuck entwendet - Einbruch in Einfamilienhaus - Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Einbruch in gemeinnützige Einrichtung

Fulda (ots)

Einbruch in Nagelstudio

Fulda. Im Zeitraum von Donnerstagabend (22.01.), 21 Uhr, bis Freitagmorgen, 6 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Nagelstudio in der Robert-Kircher-Straße, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Auch ein benachbartes Blumengeschäftes war im selben Zeitraum das Ziel unbekannter Täter. Hier hebelten die Unbekannten die Eingangstür auf und entwendeten ebenfalls Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird in beiden Fällen auf je rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Hauswand durch Eierwerfer beschädigt

Großenlüder. Unbekannte beschädigten im Zeitraum von Donnerstagabend (22.01.) bis Freitagmorgen (23.01.) die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An der Fuchsliede" in Bimbach, indem sie mehrere Eier gegen diese warfen. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Grabschmuck entwendet

Osthessen. In den zurückliegenden Tagen kam es auf einigen Friedhöfen im Landkreis Fulda erneut zu Diebstählen von Grabschmuck und Skulpturen.

Großenlüder. Unbekannte rissen im Zeitraum vom 1. bis zum 23. Januar gewaltsam eine Madonnenfigur von einem Grabmal auf dem Friedhof im "Langeberger Weg" und entwendeten diese.

Kalbach. Von einer Grabstätte auf dem Friedhof in der Hessenstraße in Niederkalbach entwendeten Unbekannte im Zeitraum vom 19. bis 24. Januar eine circa ein Meter hohe Bronzefigur sowie ein Bronzekreuz.

Dipperz. Im Zeitraum vom 17. bis 24. Januar brachen Unbekannte auf dem Friedhof im Dörmbacher Ring in Friesenhausen ein Bronzekreuz von einem Grabstein ab und entwendeten dieses.

Flieden. Auch auf dem Friedhof in der Rückerser Straße in Schweben entwendeten Unbekannte ein Bronzekreuz und drei Bronzefiguren von dort befindlichen Grabstätten. Festgestellt wurde dies am Samstag (24.01.).

Eiterfeld. Im Zeitraum vom 11. Januar bis 25. Januar begaben sich Unbekannte auf den Friedhof in der Straße "Am Hisselsberg" im Ortsteil Arzell und entwendeten dort einen bronzenen Lebensbaum von einer Grabstätte.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu sich auffällig verhaltenen Personen und Fahrzeugen im Tatzeitraum machen können, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen zu wenden unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. Sollten Bürgerinnen und Bürger verdächtige Wahrnehmungen, vor allem im Bereich von Friedhöfen, machen, bitte das Polizeipräsidium Osthessen umgehend telefonisch kontaktieren - oder im Notfall die Notrufnummer 110 wählen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. In der Straße "Am Holderstrauch" in Johannesberg verschafften sich Unbekannte am Samstagabend (24.01.), in der Zeit von 17.45 Uhr bis 19.20 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Künzell. Am Samstag (24.01.), gegen 19.35 Uhr, versuchten Unbekannte das Fenster eines Wohnhauses im Fellenweg im Ortsteil "Pilgerzell" gewaltsam zu öffnen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden sie hierbei jedoch gestört, weshalb sie ohne Diebesgut in unbekannte Richtung flüchteten. Sie verursachten Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in gemeinnützige Einrichtung

Fulda. Im Zeitraum von Samstagabend (24.01.), gegen 20 Uhr, bis Sonntagmorgen (25.01.), 7.15 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Räumlichkeiten einer gemeinnützigen Einrichtung in der Straße "An St. Kathrin", indem sie das Fenster der dortigen Konditorei aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten daraus Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

