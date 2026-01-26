Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Von Fahrbahn abgekommen

Schotten. Am Montag (26.01), gegen 5 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Transporter der Marke VW die Röderstraße in Einartshausen. Dabei geriet das Fahrzeug nach derzeitigen Erkenntnissen auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Kirchenmauer. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. (Polizeistation Lauterbach)

HEF

Verkehrsunfall

Hauneck. Am Sonntag (25.01.), gegen 19 Uhr, befuhr eine 63-jährige BMW-Fahrerin aus Haunetal die L 3170 in Sieglos um auf die B 27 auffahren. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hierbei zum Zusammenstoß mit dem VW Passat eines 26-Jährigen aus Neuhof, der die B27 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Haunetal befuhr. Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Unfall mit Leichtverletzten

Bad Hersfeld. Am Sonntag (25.01), gegen 18.15 Uhr, fuhr eine 53-jährige Daimler-Fahrerin aus Bad Hersfeld aus einer Grundstücksausfahrt auf die B 62 in Asbach ein. Eine 24-jährige Renault-Fahrerin aus Kirchheim erkannte dies und bremste ihr Fahrzeug zum Stillstand ab. Der nachfolgende 30-jährige Polo-Fahrer aus Bad Hersfeld fuhr aus bisher ungeklärter Ursache auf den Polo auf. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Die Renault-Fahrerin und zwei Mitfahrerinnen aus Bad Hersfeld wurden leichtverletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Verkehrsunfallflucht - Verursacher ermittelt

Bad Hersfeld. Am Sonntag (25.01.), gegen 05.30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger BMW-Fahrer aus Lehre die Fritz-Rechberg-Straße in Richtung Simon-Haune-Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er hierbei im Bereich einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine Grundstücksumzäunung und kam im Eingangsbereich des Hauses zum Stehen. Anschließend entfernte sich der 22-Jährige fußläufig von der Unfallstelle, konnte jedoch von Beamten der Polizeistation Bad Hersfeld ermittelt werden. Neben der Grundstücksumzäunung wurden noch zwei Stromverteilerkästen beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 19.500 Euro. Der Fahrer muss sich nun einem Verfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort stellen. (Polizeistation Bad Hersfeld)

Auto kommt von Fahrbahn ab

Bebra. Am Sonntag (25.01.), gegen 23.10 Uhr, befuhr ein Mercedes-Fahrer aus Alsbach-Hähnlein die L 3251 aus Bebra kommend in Richtung B 27. Dabei kam er nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse im Kurvenbereich der Auffahrt ins Rutschen und stieß mit der linken Fahrzeugseite gegen die Schutzplanke. Es entstand Sachschaden am Pkw und Schutzplanke von circa 5.000 Euro. (Polizeistation Rotenburg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell