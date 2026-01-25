PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden in Fulda

Fulda (ots)

Am Samstag (24.01.), gegen 08.05 Uhr, kam es in der Dalbergstraße (B458) in Fulda zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 55-jähriger Mann aus den Niederlanden befuhr mit seinem Toyota Proace (grau), besetzt mit drei weiteren Mitfahrern, die Dalbergstraße aus Richtung Petersberg kommend in Richtung Fulda. Er nutzte hierbei den rechten Fahrstreifen. Zeitgleich befuhr ein weiterer Pkw den linken Fahrstreifen in gleicher Richtung. Der Fahrer des Toyota Proace beabsichtigte, ein Wendemanöver durchzuführen, und übersah dabei das links neben ihm fahrende Fahrzeug. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Am Toyota Proace löste ein Airbag im Bereich der Fahrertür aus. Das Fahrzeug war in der Folge nicht mehr fahrbereit. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf insgesamt 16.000 Euro.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

