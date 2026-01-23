Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle in Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit hohem Schaden

Am Donnerstagnachmittag gegen 17.00 Uhr kam es in Fulda an der Ecke Rabanusstraße / Peterstor zu einem Verkehrsunfall. Ein aus Fulda stammender, 29-jähriger PKW Fahrer befuhr mit seinem Ford Fiesta die verkehrsberuhigte Straße am Peterstor in Fahrtrichtung Bahnhof und überquerte die Rabanusstraße. Dabei übersah er den vorfahrtberechtigten 50 jährigen, aus Fulda stammenden Seat Fahrer der die Rabanusstraße in Richtung Stadtschloss befuhr und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Es entstand ein Sachschaden von 11500 Euro.

Weiterer Verkehrsunfall mit hohem Schaden Am Freitagnachmittag gegen 17:40 Uhr befuhr eine 43-jährige Skodafahrerin aus Schlüchtern die Künzeller Straße von Fulda kommend in Richtung Künzell. Beim Linksabbiegen in die Michael-Henkel-Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi, der die Künzeller Straße geradeaus in Richtung Fulda befahren wollte. Der aus Künzell stammende 55-jährige Audifahrer war mit seinen drei Kindern an Bord; diese erlebten den heftigen Aufprall glücklicherweise unversehrt. Zur Sicherheit wurden die Kinder noch an der Unfallstelle von hinzugezogenen Sanitätern untersucht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden; der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 22.000 Euro.

