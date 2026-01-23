POL-OH: Kennzeichenschilder entwendet

Petersberg (ots) - Am Donnerstag (22.01.) kam es gegen 20.50 Uhr auf der B458 zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang (wir haben berichtet). In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder den Fahrzeugen geben können, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. ...

mehr