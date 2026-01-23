PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall

Petersberg (ots)

Am Donnerstag (22.01.) kam es gegen 20.50 Uhr auf der B458 zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang (wir haben berichtet).

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder den Fahrzeugen geben können, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Ursprungsmeldung:

Am Donnerstagabend (22.01.), gegen 20.55 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle, dass es auf der Bundesstraße 458 bei Petersberg-Böckels zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Kradfahrer gekommen sei. Vor Ort stellten die entsandten Streifen der Polizeistation Fulda fest, dass neben dem Kradfahrer / Motorroller auch ein Pkw Audi Q 5 aus dem Landkreis Fulda beteiligt war. Der Kradfahrer, ein 62-Jähriger aus dem Landkreis Fulda, verstarb trotz aller Reanimationsbemühungen der Rettungskräfte noch an der Unfallstelle. Der Audi Q 5 wurde von einem 24-jährigen Mann aus dem Landkreis Fulda gefahren, der leicht verletzt wurde und nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden konnte. Nach derzeit vorliegenden Informationen fuhren der Motorroller und der Q 5 hintereinander aus Richtung Petersberg kommend in Richtung Dipperz, wobei der Audi den vorausfahrenden Roller so touchierte, dass der Kradfahrer dadurch zu Fall kam. Durch die Staatsanwaltschaft Fulda wurde die Hinzuziehung eines Gutachters für Unfallanalytik und die Sicherstellung beider Fahrzeuge angeordnet. Im Rahmen der Unfallaufnahme ist der Bereich der Unfallstelle aktuell (Stand 23.15 Uhr) noch voll gesperrt - eine Rundfunkwarnmeldung wurde veranlasst. Nach ersten Feststellungen beläuft sich der Sachschaden an beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen auf rund 10.000 Euro.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

  • 23.01.2026 – 11:29

    POL-OH: Autobahnpolizei stoppt Gefahrgut-Sattelzug wegen massiver Mängel bei der Ladungssicherung

    Osthessen (ots) - Kontrollkräfte der Schwerverkehrsüberwachung der Autobahnpolizeistation Bad Hersfeld stellten am Montag (19.01.), gegen 12 Uhr, auf der Autobahn A 5 zwischen der Anschlussstelle Alsfeld-Ost und dem Hattenbacher Dreieck einen Sattelzug mit Gefahrgutkennzeichnung fest, dessen seitliche Planen deutlich ausgebeult waren. Der Sattelzug aus Frankreich ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 11:09

    POL-OH: Zigarettenautomat zerstört

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Zigarettenautomat zerstört Ronshausen. Unbekannte zerstörten am Freitag (23.01.), gegen 3 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Kasseler Straße und entwendeten eine unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln, Liquids sowie Bargeld. Eine Zeugin konnte drei dunkel gekleidete Personen mit einer Tasche wahrnehmen, die im Nachgang in unbekannte Richtung geflüchtet sind. Es entstand Sachschaden in ...

    mehr
