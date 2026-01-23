POL-OH: Zigarettenautomat zerstört
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Zigarettenautomat zerstört
Ronshausen. Unbekannte zerstörten am Freitag (23.01.), gegen 3 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Kasseler Straße und entwendeten eine unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln, Liquids sowie Bargeld. Eine Zeugin konnte drei dunkel gekleidete Personen mit einer Tasche wahrnehmen, die im Nachgang in unbekannte Richtung geflüchtet sind. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
