Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zigarettenautomat zerstört

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Zigarettenautomat zerstört

Ronshausen. Unbekannte zerstörten am Freitag (23.01.), gegen 3 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Kasseler Straße und entwendeten eine unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln, Liquids sowie Bargeld. Eine Zeugin konnte drei dunkel gekleidete Personen mit einer Tasche wahrnehmen, die im Nachgang in unbekannte Richtung geflüchtet sind. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

