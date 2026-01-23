Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Leuchtende Beispiele: Polizeipräsident Michael Tegethoff belobigt zwölf Osthessen für Zivilcourage

Fulda (ots)

Sie ist leider oftmals keine Selbstverständlichkeit mehr: Zivilcourage. Um ein Zeichen zu setzen und Bürgerinnen und Bürger für ein Miteinander in der Gesellschaft zu motivieren, hat Polizeipräsident Michael Tegethoff die jährliche Belobigungsveranstaltung ins Leben gerufen. Am Freitag, den 23. Januar, wurden hierfür zum dritten Mal Bürgerinnen und Bürger ins Polizeipräsidium Osthessen eingeladen, um sie beispielhaft für eben jene Osthessen zu ehren, die Zivilcourage zeigen und sich für ihre Mitmenschen einsetzen.

"Hinsehen, Erkennen, Handeln. Mit Ihrem Beitrag haben Sie aktiv eingegriffen und damit einen wertvollen Dienst für unsere Gesellschaft geleistet. Sie können stolz auf sich sein", sagte Tegethoff. Immer wieder kommt es vor, dass Menschen lieber ihr Handy zücken, anstatt aktiv zu werden und zu helfen. "Zivilcourage macht unsere Gesellschaft sicherer und menschlicher." Schließlich hofft doch jeder, dass ihm in einer Notsituation geholfen und nicht wort- und tatenlos zugesehen wird. Osthessens Polizeipräsident betonte ausdrücklich, dass sich hierfür niemand in Gefahr begeben sollte. "Doch Zivilcourage fängt oftmals schon im Kleinen an." Hierbei sei es vollkommen egal, ob man zum Hörer greift und Polizei oder Rettungskräfte alarmiert oder bei Ungerechtigkeit für Dritte einsteht. "Sie alle haben eines gemeinsam: Sie haben hingesehen und gehandelt", lobte Tegethoff ausdrücklich.

Von aufmerksamen Zeugen bis hin zu Lebensrettern

Gleich sechs Frauen erhielten von Polizeipräsident Tegethoff eine Urkunde sowie ein kleines Präsent für ihr vorbildliches Handeln. Jule Schmoll, Carolin Aßmann, Susanne Werner, Alisa Denhardt, Michaela Winkelhardt und Melanie Lamm retteten dank ihrer professionellen Erste-Hilfe-Maßnahmen einem Mann in Bad Hersfeld nach einer Messerattacke das Leben. Marcel Schneider und Felix Appel zögerten nicht lange und wurden bei einem Scheunenbrand in Wartenberg-Angersbach aktiv. Bettina Schulz wurde in Fulda Augenzeugin eines Tötungsdeliktes. Trotz der immensen Ausnahmesituation war sie eine hilfreiche Zeugin und leistete einen wertvollen Beitrag zur polizeilichen Lagebewältigung. Manuel Deigert und Hartmut John verhinderten in Schweben mit ihrem Einsatz einen folgeschweren Schritt und auch Matthias Heil rettete durch sein beherztes Eingreifen einer Autofahrerin nach einem schweren Verkehrsunfall bei Neuhof das Leben.

"Sie stehen hier heute stellvertretend für alle Menschen, die Zivilcourage zeigen - auf unterschiedlichste Art und Weise. Darauf können Sie stolz sein", so Tegethoff. Mit der Belobigungsveranstaltung möchte der Polizeipräsident eine Kultur des Hinschauens und Handeln fördern: "Lassen Sie uns eine Gesellschaft sein, wo wir uns aufeinander verlassen können und jeder im Rahmen seiner Möglichkeit anderen zur Seite steht."

Julissa Sauermann

