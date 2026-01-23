PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Ladengeschäft

Herbstein (ots)

Zwischen Mittwoch (21.01.), 13 Uhr, und Donnerstag (22.01.), 8 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der Straße "Erlenweg" im Ortsteil Altenschlirf gewaltsam Zutritt zu einem Ladengeschäft und hebelten im Inneren mehrere Schränke und Türen auf. Die Täter verließen anschließend den Tatort mit einer niedrigen vierstelligen Summe Bargeld in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

