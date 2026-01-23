POL-OH: Einbruch in Ladengeschäft
Herbstein (ots)
Zwischen Mittwoch (21.01.), 13 Uhr, und Donnerstag (22.01.), 8 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der Straße "Erlenweg" im Ortsteil Altenschlirf gewaltsam Zutritt zu einem Ladengeschäft und hebelten im Inneren mehrere Schränke und Türen auf. Die Täter verließen anschließend den Tatort mit einer niedrigen vierstelligen Summe Bargeld in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
