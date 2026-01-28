Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: LKW-Brand nach technischem Defekt auf BAB 4, FR Westen, KM 341,500

Fulda (ots)

Ronshausen - Am Mittwoch,(28.01.), gegen 01:20 Uhr, befuhr ein 52-jähriger türkischer LKW-Fahrer mit seinem mit Lebensmitteln beladenen deutschen Sattelzug die Bundesautobahn 4 in Richtung Westen. Kurz hinter der Anschlussstelle Wildeck-Hönebach im Steigungsbereich kam es nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zu einem technischen Defekt im Motorraum. Der Fahrer bemerkte dies und konnte das Gespann auf dem rechten Fahrstreifen anhalten. Das entstandene Feuer im Motorraum breitete sich rasch aus. Kurze Zeit später stand die komplette Sattelzugmaschine und der Sattelauflieger im Vollbrand. Der Fahrzeugführer konnte sich noch rechtzeitig aus der Sattelzugmaschine retten und blieb glücklicherweise unverletzt. Aufgrund der Löscharbeiten musste die Westfahrbahn komplett gesperrt werden. Eine Ableitung von der Bundesautobahn 4 an der Anschlussstelle Wildeck-Hönebach über die U78 wurde umgehend eingerichtet. Während den anschließend umfangreichen Bergungsarbeiten konnte die rechte Fahrspur jedoch kurzzeitig freigegeben werden, um die im Rückstau befindlichen Fahrzeuge an der Brandstelle vorbeizuleiten. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten, die aktuell noch andauern, blieb die Fahrbahn Richtung Westen gesperrt. Durch das Feuer wurde der Straßenbelag großflächig beschädigt. Eine genaue Schätzung des Schadens kann erst im Laufe des heutigen Mittwochs nach Beendigungen der Bergungsarbeiten durch die zuständige Autobahnmeisterei getätigt werden. Der entstandene Sachschaden am Sattelzug wird auf 200.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Sperrungen kam es auf Bundesautobahnen 4 sowie der Umleitungsstrecken zu geringen Behinderungen. Vor Ort waren starke Kräfte der Feuerwehr Bad Hersfeld sowie Wildeck-Obersuhl, und drei Funkstreifenwagen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld eingesetzt. Die Autobahnmeisterei hatte mehrere Streufahrzeuge im gesamten Bereich im Einsatz, um die Umleitungsstrecke schneefrei zu halten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell