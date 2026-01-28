Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

VB

Pkw gegen Strommast gerutscht

Wartenberg. Am Montag (26.01.), gegen 08.45 Uhr, befuhr eine 41-jährige Daimler-Fahrerin die Straße "Am Schwimmbad" in Angersbach in Richtung Ortsausgang. Auf der winterglatten Fahrbahn geriet das Fahrzeug ins Schleudern und rutschte gegen einen dort befindlichen Strommast. Es entstand Sachschaden von rund 300 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Schotten. Am Montag (26.01.), gegen 12.15 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Opel-Fahrer die Kreisstraße von Gedern kommend in Richtung Schotten. Auf dem Gefällstück geriet er im Bereich einer Linkskurve auf der winterglatten Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend rutschte das Fahrzeug in den dortigen Straßengraben. Dabei wurde ein Leitpfosten und ein Holzzaun beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.350 Euro. (Polizeistation Lauterbach)

HEF

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Montag (26.01.), gegen 10.45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Zaun und ein Teil des Zauntors eines Grundstücks in der Hauptstraße. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Schenklengsfeld. Am Dienstag (27.01.), gegen 14.15 Uhr, befuhr eine 46-jährige Suzuki-Fahrerin aus Hohenroda die L 3172 von Hohenroda kommend in Richtung Schenklengsfeld. Dabei verlor sie aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Infolgedessen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stehen. Die 46-Jährige wurde leichtverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden von rund 4.200 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Friedewald. Am Dienstag (27.01.), gegen 08.45 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Daimler-Fahrer aus Limbach-Oberfrohna die Hönebacher Straße von der Hauptstraße kommend in Richtung B 62. Kurz hinter der Kreuzung zur Herfaer Straße blieb dieser stehen, fuhr wenige Meter zurück und wollte anschließend nach rechts in die Herfaer Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel eines 38-Jährigen aus Friedewald, der die Hönebacher Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr und nach links in die Herfaer Straße abbiegen wollte. Der 38-jährige Opel-Fahrer wurde leichtverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 3.500 Euro. (Polizeistation Bad Hersfeld)

