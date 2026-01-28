POL-OH: Einbruch in Bäckerei
Kalbach (ots)
Zwischen Dienstag (27.01.), 18.30 Uhr, und Mittwoch (28.01.), 3 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Bäckereigeschäft im Thalauer Weg im Ortsteil Uttrichshausen und entwendeten hier neben einem Sparschwein auch eine Geldzählmaschine. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
