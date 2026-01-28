POL-OH: Einbruch in Bäckerei

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Bad Hersfeld. In einer Spielothek in der Dudenstraße kam es in der Nacht zu Mittwoch (28.01.) zu einem Raub. Gegen 3.40 Uhr betrat nach derzeitigen Erkenntnissen eine bislang unbekannte männliche Person das Gebäude und forderte eine Mitarbeiterin im Kassenbereich auf, Bargeld auszuhändigen. Im weiteren Verlauf sprühte der Täter einen reizenden Stoff in Richtung der Frau und zeigte ein Messer. Der Mitarbeiterin gelang es, sich zurückzuziehen ...

