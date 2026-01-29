PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Bäckerei

Hersfeld Rotenburg (ots)

Rotenburg. Im Zeitraum von Dienstag (27.01.), 18.30 Uhr, bis Mittwoch (28.01.), 6.30 Uhr, betraten Unbekannte den Flur eines Mehrfamilienhauses am Marktplatz und verschafften sich dort Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Bäckerei, indem sie eine Tür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie diese und verließen den Tatort nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

