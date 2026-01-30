PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Hilders (ots)

In der Zeit von Dienstag, den 27.01.2026, 19:30 Uhr und Mittwoch, 28.01.2026, 11:15 Uhr ereignete sich Nähe des Vereinsheims des TSV Hilders in der Aue 40 in 36115 Hilders ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Der oder die Verursacher/in befuhr in Hilders die Unterführung von der Thüringer Straße kommend in Richtung Sportplätze des TSV Hilders, Aue 40. Im Anschluss an die Unterführung wollte diese offenbar auf Höhe des Vereinsheims des TSV Hilders einer Einmündung den Weg in Richtung Einkaufsmärkte weiter folgen, verlor jedoch bei winterglatter Fahrbahn die Kontrolle und rutschte gg ein Geländer/Sportplatzbarriere welches als Abgrenzung zu einem Sportplatz dient. Der PKW kam dabei von der Straße ab und rutschte einen kleinen Hang hinab auf den Sportplatz. Im Anschluss entfernte sich der oder die Verursacher/in vom Unfallort ohne ihren Unfallpflichten nachzukommen.

Sollte es Zeugen geben, die den Unfallhergang beobachtet haben, Angaben zum Unfallfahrzeug oder Verursacher machen können, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 06681-96120 mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Weikard, POK, Polizeistation Hilders

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

