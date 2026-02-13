PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch in Firma, räuberischer Diebstahl, Wahlplakat beschädigt und Kontrollaktion

Heilbronn (ots)

Assamstadt: Einbruch in Firma - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich bislang Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einer Firma in Assamstadt. Mit einem unbekannten Gegenstand wurde zwischen 20:30 Uhr und 07:00 Uhr ein Fenster aufgehebelt, durch welches im Anschluss die Büroräumlichkeit betreten wurden. Dort wurden unter anderem zwei Aktenschränke durchwühlt. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist nichts entwendet worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich dennoch auf 700 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Räuberischer Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Donnerstagnacht wurde ein 50-Jähriger in Tauberbischofsheim Opfer eines räuberischen Diebstahls. Über seine Türkamera in der Zehntgasse konnte der Mann gegen 01:30 Uhr beobachten, wie ein bislang unbekannter Täter die Fahrertür seines nicht verschlossenen Fahrzeuges öffnete. Hierbei entwendete der Täter den dort befindlichen Geldbeutel samt Inhalt. Der Geschädigte rannte daraufhin zu seinem Auto und traf dort auf den Täter. Im weiteren Verlauf ergriff der Unbekannte jedoch eine Schaufel, mit welcher er dem Geschädigten drohte. Daraufhin zog sich das Opfer zurück und der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß in Richtung Mühlgasse. Der männliche Täter wird auf circa 30 Jahre und eine Größe von 1,70 Meter geschätzt. Des Weiteren wird er mit kurzem Haar beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine helle Jacke sowie eine dunkle Hose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Zehntgasse oder die Mühlgasse verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim zu melden.

Königshofen: Wahlplakat beschädigt - Zeugen gesucht

Am Donnerstagmorgen konnte in der Sachsenflurer Straße in Königshofen ein beschädigtes Wahlplakat festgestellt werden. Dieses befand sich auf Höhe des dortigen Spielplatzes an einem Bauzaun. Die Beschädigung wurde gegen 8.15 Uhr festgestellt. Der Polizeiposten Lauda-Königshofen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09343 62130 entgegen.

Main-Tauber-Kreis: Umfangreiche Kontrollaktion - Person festgenommen

Am Donnerstagabend, zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr, führte der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim eine mobile Schwerpunktkontrolle im Bereich Alkohol und Drogen durch. Im Zuständigkeitsbereich des Verkehrsdienst es Tauberbischofsheim wurden insgesamt 46 Fahrzeuge sowie 57 Personen kontrolliert. Dabei wurde unter anderem eine Drogenfahrt, zwei Mal eine Erlöschung der Betriebserlaubnis sowie mehrere weitere Verstöße im Ordnungswidrigkeitenbereich festgestellt. Zudem wurde eine Person auf Grund eines vorliegenden Haftbefehls wegen Urkundenfälschung festgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

