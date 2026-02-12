PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Audi Q8 gestohlen - Polizei bittet um Hinweise - 2602051

Ratingen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 12. Februar 2026, wurde ein Audi Q8 in einem Wohngebiet in Ratingen-Lintorf entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Mittwochabend, 11. Februar 2026, parkte ein 52-Jähriger einen schwarzen Audi Q8 in der Einfahrt eines Einfamilienhauses an der Kalkstraße. Nach eigenen Angaben stellte er am Donnerstagvormittag, gegen 11 Uhr, den Diebstahl des erst ein Jahr alten SUV fest. Er alarmierte die Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem hochklassigen Wagen einleitete.

Wie der schwarze Audi mit Kennzeichen für die Stadt Gelsenkirchen (GE) gestohlen werden konnte, ermittelt derzeit die Kriminalpolizei. Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Autodiebinnen oder -diebe vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und das Auto zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Kalkstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

