POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2602050

Velbert (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallflucht:

--- Velbert ---

In Velbert beschädigte am Dienstagmorgen (10. Februar 2026), gegen 9:20 Uhr, der bislang noch unbekannte Fahrer eines 40-Tonnen-Lkw mit weißer Zugmaschine (mutmaßlich Modell Volvo) einen am Fahrbahnrand der Industriestraße geparkten BMW. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Hierbei wurde der Fahrer von einem Zeugen beobachtet. An dem BMW (siehe Foto im Downloadbereich dieser Pressemeldung) entstand an der linken Fahrzeugseite ein erheblicher Sachschaden, der sich nach ersten polizeilichen Schätzungen auf eine Summe von rund 20.000 Euro beläuft.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

