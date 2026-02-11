Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2602047

Bild-Infos

Download

Ratingen / Erkrath / Heiligenhaus (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Dienstag, 10. Februar 2026, zerschlugen Unbekannte gegen 20 Uhr die Scheibe einer Balkontür eines Hauses in der Merianstraße in Ratingen-Lintorf, lösten dabei aber eine Alarmanlage aus. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei blieb leider erfolglos. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Zwischen Montag, 9. Februar 2026, 17 Uhr, und Dienstag, 10. Februar 2026, 17 Uhr, drangen unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Erkrath ein. Sie hebelten einen Rollladen auf, schlugen ein Fenster ein und durchsuchten die Räumlichkeiten einer Einliegerwohnung. Der Sachschaden liegt bei geschätzt 1.500 Euro. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Heiligenhaus ---

Zwischen Montag, 9. Februar 2026, 17 Uhr, und Dienstag, 10. Februar 2026, 5:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Werkstatt- und Produktionsräumen eines Schleiftechnik-Unternehmens in der Höseler Straße in Heiligenhaus. Sie schlugen eine Scheibe ein, durchsuchten die Räume und entwendeten eine unbekannte Zahl an Werkzeugen.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell