POL-ME: Kommissar Zufall erfolgreich - E-Bike-Diebstahl nach vier Jahren aufgeklärt - 2602046

Heiligenhaus (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Dienstag (10. Februar 2026) einen mutmaßlichen Fahrraddieb festnehmen konnte. Das Besondere an der Geschichte: Der Bestohlene selbst führte die Polizistinnen und Polizisten auf die Spur des Tatverdächtigen - vier Jahre nachdem sein Rad entwendet worden war.

Folgendes war geschehen:

Gegen 13:30 Uhr ging der 24-jährige Heiligenhauser zu Fuß entlang der Höseler Straße, als er auf einen Fahrradfahrer auf einem schwarzen E-Mountainbike aufmerksam wurde. Hierbei fiel dem Heiligenhauser auf, dass es sich bei dem schwarzen Mountainbike ganz offensichtlich um sein E-Bike handelte, welches ihm vor vier Jahren entwendet worden war.

Geistesgegenwärtig alarmierte der Heiligenhauser die Polizei und folgte dem Radfahrer. Die Polizistinnen und Polizisten konnten diesen nach einer kurzen Verfolgung auch dank der tatkräftigen Hilfe eines Passanten, der sich dem Tatverdächtigen auf seiner Flucht in den Weg stellte, festnehmen.

Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 22-jährigen Deutschen aus Heiligenhaus, der unter dem Einfluss von Drogen stand. Nach einer ersten Befragung gab er zu, das Fahrrad vor vier Jahren entwendet zu haben.

Er musste mit zur Wache, wo ein entsprechendes Verfahren gegen ihn eingeleitet wurde.

