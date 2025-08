POL-NB: Verkehrsunfall in Neubrandenburger Salvador-Allende-Straße

Samtens (ots) - Am 03.08.2025 gegen 14:00 Uhr wurde zeitgleich der Polizei und der Rettungsleitstelle ein Brand eines Carports an einem Einfamilienhaus in Samtens gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehren, Rettungskräfte und der Polizei brannte der Carport und zwei dort abgestellte Fahrzeuge bereits in voller Ausdehnung. Trotz sofortiger Löschmaßnahmen konnte ein Übergreifen auf den Dachstuhl nicht mehr verhindert ...

mehr