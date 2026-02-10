Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2602043

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Montag, 2. Februar 2026, beschädigte ein Omnibus einen Peugeot 308, der gegen 18 Uhr auf einer Linksabbiegerspur an der Kreuzung Klotzstraße / Robert-Gies-Straße den Gegenverkehr abwartete. An dem Peugeot entstand ein Schaden in geschätzter Höhe von 3.000 Euro.

Der Bus - vermutlich ein Bus der Rheinbahn - fuhr in Fahrtrichtung Langenfeld weiter, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und weitere Angaben zum Hergang und zum Verursacher oder der Verursacherin machen können.

Bereits am Mittwoch, 21. Januar 2026, wurde eine Schülerin an der Bushaltestelle Weidenweg gegen 8 Uhr morgens beim Einsteigen in einen Linienbus durch eine sich schließende Bus-Tür verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Hergang beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell