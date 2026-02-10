Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2602042

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Montag, 9. Februar 2026, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Poststraße in Velbert. In der Zeit von 17:10 Uhr bis 18:50 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch die Wohnungstür in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wurden keine Gegenstände entwendet. An der Tür entstand ein Schaden im Wert von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Montag, 9. Februar 2026, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Weidtmannweg in Ratingen-Zentrum. In der Zeit von 10:30 Uhr bis 19:45 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter im zweiten Obergeschoss des Hauses gewaltsam durch die Wohnungstür in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Anschließend flohen die Einbrecherinnen oder Einbrecher unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht festgestellt werden. An der Tür entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Am Montagnachmittag, 9. Februar 2026, kam es zu einem Einbruch in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Lintorf. Gegen 17:20 Uhr bemerkte eine aufmerksame Nachbarin verdächtige Geräusche aus der Wohnung einer 61-Jährigen. Sie traf auf zwei unbekannte Männer im Hausflur, die vorgaben, jemanden zu besuchen. Die Männer flüchteten anschließend unerkannt. Erst im Anschluss stellte die 59-jährige Anwohnerin fest, dass die Tür der Nachbarin aufgebrochen und die Wohnung durchsucht worden war. Sie alarmierte folgerichtig die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nach den flüchtigen Einbrechern konnten sie im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Die circa 30 bis 40 Jahre alten und dunkel gekleideten Männer können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Person

- circa 1,70 Meter groß - übergewichtig - dunkle Haare - Bart - südländisches Erscheinungsbild

2. Person

- circa 1,75 Meter groß - dünne Statur - dunkle Augen - schwarze Haare - Bart

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Am Montag, 9. Februar 2026, beschädigten bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in der Zeit von 15 Uhr bis 17 Uhr die verglaste Hauseingangstür eines Einfamilienhauses an der Ruhrstraße in Hochdahl. Da nur ein Teil der Verglasung zersplitterte, gelang es den Einbrecherinnen oder Einbrechern nicht, in die Wohnräume einzudringen. Der entstandene Schaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Montag, 9. Februar 2026, kam es zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schulstraße in Langenfeld. In der Zeit von 7 Uhr bis 12 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnern oder Täter durch ein Fenster in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten das Zimmer nach Wertgegenständen. Nach Angaben der Wohnungsinhaber stahlen die Einbrecherinnen oder Einbrecher Schmuck im geringen vierstelligen Wert. Anschließend flohen sie unerkannt.

Am Montag, 9. Februar 2026, kehrte eine 28-Jährige in ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Solinger Straße zurück. Als sie die Tür aufschloss, bemerkte sie einen Unbekannten, der unmittelbar durch die gewaltsam geöffnete Balkontür aus der Wohnung im ersten Obergeschoss floh. Der Einbrecher hatte zuvor mehrere hundert Euro Bargeld aus einer Tasche entwendet. Sofort alarmierte Einsatzkräfte der Polizei konnten den flüchtigen Einbrecher trotz einer eingeleiteten Fahndung im Umfeld nicht mehr antreffen. Eine Beschreibung des Mannes lag nicht vor. An der aufgehebelten Balkontür entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Samstagabend. 7. Februar 2026, bis Montagmorgen, 9. Februar 2026, kam es zu einem Einbruch in einen Möbeldiscounter an der Straße Am Knipprather Busch in Baumberg. Unbekannte Einbrecherinnen oder Einbrecher schnitten an der Ostseite des Gebäudes ein Loch in die Fassade und drangen so in die Geschäftsräume ein. Anschließend zerstörten sie die Alarmanlage. Sie schnitten ein Loch in eine Wandplatte, um so in einen Büroraum zu gelangen, in dem ein Tresor aufgestellt war. Sie öffneten diesen gewaltsam und entwendeten eine bisher unbekannte Summe Bargeld. Mitsamt der Tatbeute flohen sie unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Verfahren ein und die Kriminalpolizei führte intensive Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

