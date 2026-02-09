Polizei Mettmann

POL-ME: Einbruch in Wohnung - Senior von Tätern geschlagen 2602039

Bild-Infos

Download

Wülfrath (ots)

Bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Wülfrather Beethovenstraße verletzten die Täterinnen oder Täter in der Nacht auf Samstag, 7. Februar 2026, den 76-jährigen Mieter und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Vermutlich gegen 2 Uhr drangen Unbekannte durch eine aufgehebelte Balkontür in die Wohnung ein. Sie weckten den schlafenden 76-Jährigen und schlugen auf ihn ein. . Die Diebinnen oder Diebe entwendeten Bargeld sowie eine Debitkarte bevor sie unvermittelt flüchteten. Der verletzte Wülfrather informierte einen Nachbarn, der folgerichtig die Polizei und den Rettungsdienst alarmiert.

Rettungskräfte versorgten den 76-Jährigen erstmedizinisch und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus .

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Täterinnen oder Tätern verlief leider erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Tat und fragt: Wer hat am frühen Samstagmorgen in Wülfrath in der Beethovenstraße Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Wülfrath unter 02058 9200-6180 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell