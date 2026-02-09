Polizei Mettmann

POL-ME: Falscher Bankmitarbeiter betrügt Seniorin - 2602036

Langenfeld (ots)

Am Freitag, 6. Februar 2026, wurde eine 75-jährige Langenfelderin das Opfer eines falschen Bankmitarbeiters. Die Polizei ermittelt und warnt vor den im Kreis derzeit verstärkt auftretenden Betrugsmaschen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Am Freitagvormittag wurde die Seniorin von einem angeblichen Bankmitarbeiter angerufen. Der Mann täuschte vor, dass es auf dem Konto der Frau zur versuchten Abbuchung eines hohen Betrages gekommen sei und brachte die Langenfelderin dazu, sich online bei ihrem Bankkonto anzumelden. Nachdem das Gespräch mit dem Mann beendet war, stellte die Frau fest, dass mehrere zehntausend Euro von ihrem Konto abgebucht worden waren. Am nächsten Tag erstattete die Frau Anzeige.

Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Sie nach Bankdaten, Geld oder Schmuck gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Bankdaten oder auch Ihre Girocard an Dritte heraus. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

