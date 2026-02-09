POL-ME: Angler überfallen und bestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2602035

Polizei Mettmann

In Monheim am Rhein haben am späten Samstagabend (7. Februar 2026) mehrere bislang noch unbekannte Täter einen Mann aus Attendorn überfallen und bestohlen, der am Rheinufer zum Angeln gezeltet hatte. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

In der Nacht auf Sonntag (8. Februar 2026) hatte der 44-jähriger Attendorner gemeinsam mit seiner Freundin am Rheinufer (ungefähr auf Höhe der Hausnummer 5 an der Kapellenstraße) gezeltet, um dort zu angeln. Eigenen Angaben zu Folge hätten dann gegen 23:15 Uhr mehrere Personen an dem Zelt gerüttelt. Als er draußen nach dem Rechten schaute, begegnete er vier jungen Männern, die ihn unvermittelt angriffen, zu Boden stießen und auf ihn eintraten. Als seine Freundin ebenfalls aus dem Zelt kam, flüchteten die Angreifer. Hierbei entwendeten sie auch ein Anglermesser.

Zu den Angreifern liegen die folgenden Täterbeschreibungen vor:

- männlich - 18 bis 20 Jahre alt - etwa 1,70 Meter groß - "südländisches Erscheinungsbild" - trugen schwarze Jacken - sprachen Hochdeutsch ohne Akzent

Der verletzte Angler wurde vor Ort in einem herbeigerufenen Rettungswagen behandelt, lehnte jedoch einen Transport ins Krankenhaus ab. Die Polizei fahndete nach den Tätern, konnte jedoch keine Verdächtigen mehr antreffen.

Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt:

Wer hat am späten Samstagabend verdächtige Personen am Monheimer Rheinufer nahe der Kapellenstraße oder gar den Überfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

