POL-ME: Porsche Macan gestohlen - Polizei bittet um Hinweise - 2602034

Wülfrath (ots)

In der Zeit von Donnerstagnachmittag, 5. Februar 2026, bis Samstagmittag, 7. Februar 2026, wurde in einem Gewerbegebiet in Wülfrath ein Porsche Macan entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Bereits seit Mittwochmorgen, 4. Februar 2026, parkte ein Porsche Macan auf einem Parkplatz einer Dachdeckerfirma an der Röntgenstraße. Nach Angaben des 76-jährigen Halters sah er seinen grauen Porsche zuletzt am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr, am Abstellort. Am Samstag, 7. Februar 2026, gegen 13:30 Uhr, stellte der 76-Jährige fest, dass das erst zwei Jahre alte Auto gestohlen worden war. Er alarmierte die Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem Wagen einleitete.

Wie der graue Porsche mit Mettmanner Kennzeichen (ME) gestohlen werden konnte, ermittelt derzeit die Kriminalpolizei. Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Autodiebinnen oder -diebe vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und das Auto zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Röntgenstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath unter 02058 9200-6180 jederzeit entgegen.

