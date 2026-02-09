Polizei Mettmann

POL-ME: Hoher Sachschaden nach Autounfall unter dem Einfluss von Alkohol - 2602033

Velbert (ots)

In Velbert ist in der Nacht auf Montag (9. Februar 2026) eine 30 Jahre alte Frau unter dem Einfluss von Alkohol mit ihrem Auto beim Wenden verunfallt. Sie selbst wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt - es entstand jedoch ein hoher Sachschaden.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 1:25 Uhr fuhr die Velberterin mit ihrem Mini Cooper über die Straße "Unterer Eickeshagen", um einen Freund nach Hause zu bringen. Nachdem sie ihren Fahrgast hatte aussteigen lassen, wendete sie und verlor hierbei die Kontrolle über ihren Wagen. Sie prallte mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW Golf zusammen, der nach vorne gegen einen Hyundai i30 geschoben wurde. Auch ein davor geparkter Hyundai i20 wurde bei dem Unfall beschädigt. Insgesamt beläuft sich der bei dem Unfall entstandene Sachschaden nach ersten polizeilichen Schätzungen auf eine Summe von rund 39.000 Euro.

Die alarmierte Polizei stellte im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort fest, dass die Fahrerin augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille (0,88 mg/l).

Die Frau wurde mit einem Rettungswagen zur Abklärung ihrer leichten Verletzung in ein Krankenhaus gebracht. Zudem wurde ein entsprechendes Verfahren gegen sie eingeleitet. Ihr Auto sowie der Golf und der Hyundai i30 waren nicht mehr fahrbereit. Der Mini Cooper wurde daher abgeschleppt - die anderen Fahrzeuge verblieben vor Ort.

