POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2602030

Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Bereits am Freitag, 30. Januar 2026, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen BMW 520. Das Auto parkte gegen 10:40 Uhr in Hilden auf einem Parkplatz in Höhe der Gerresheimer Straße 227 und wurde an der rechten, hinteren Karosserie beschädigt. Ein ordnungsgemäße Schadensabwicklung war nicht möglich, da die Verursacherin oder der Verursacher sich entfernte.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

