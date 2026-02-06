Polizei Mettmann

POL-ME: Zusammenstoß auf Kreuzung - Motorradfahrer verletzt - 2602027

Hilden (ots)

Am Donnerstag, 5. Februar 2026, stießen in Hilden ein Motorrad und ein Hyundai Kona an der Kreuzung Herder Straße / Auf dem Sand zusammen. Der Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 14:30 Uhr befuhren ein 16-jähriger Düsseldorfer und ein 15-jähriger Hildener auf einem Kleinkraftrad Aprilia RS125 die Herder Straße in Fahrtrichtung Auf dem Sand. An der Kreuzung der beiden Straßen missachtete der Düsseldorfer ein Stop-Schild und die Vorfahrt eines 62-jährigen Mettmanners, der mit seinem Hyundai Kona die Straße Auf dem Sand in Richtung des Westrings befuhr.

Bei der anschließenden Kollision wurde der 16-Jährige leicht verletzt und von den herbeigerufenen Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Sein Sozius blieb zum Glück trotz fehlendem Sturzhelm unverletzt, ebenso der Fahrer des Hyundai.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

