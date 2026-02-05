Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei fasst Brillendiebe - 2602024

Hilden (ots)

Am Mittwoch, 4. Februar 2026, stahlen zwei Männer in Hilden aus einem Optikergeschäft hochwertige Sonnenbrillen. Nach kurzer Fahndung konnten die Tatverdächtigen jedoch von der Polizei gestellt und festgenommen werden.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 18 Uhr bemerkten Mitarbeiter eines Optikergeschäfts in der Mittelstraße zwei Männer, die im Eingangsbereich der Filiale mehrere hochwertige Sonnenbrillen entwendeten und anschließend in Richtung Gabelung flüchteten. Die herbeigerufene Polizei war schnell vor Ort und nahm die Fahndung nach den Tätern auf. Diese konnten - auch aufgrund einer genauen Personenbeschreibung - in einem nahegelegenen Geschäft gestellt werden. Die Tatbeute trugen sie bei sich.

Die beiden algerischen Männer - ein 18-Jähriger und ein 17-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland - wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache in Hilden gebracht. Bei beiden besteht der Verdacht des illegalen Aufenthalts in Deutschland. Gegen sie wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Derzeit wird noch seitens der Staatsanwaltschaft geprüft, ob die beiden einem Haftrichter vorgeführt werden.

