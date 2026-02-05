Polizei Mettmann

POL-ME: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei: 91 waren zu schnell - 2602022

Bild-Infos

Download

Velbert (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann kontrollierte am Mittwoch, 4. Februar 2026, die Geschwindigkeit auf dem außerörtlichen Flandersbacher Weg in Velbert, um hier die Einhaltung der maximal zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zu überprüfen.

1.456 Fahrzeuge fuhren zwischen 12:15 Uhr und 17 Uhr durch die aufgebaute Messtelle. Die gute Nachricht: Die Mehrheit der Verkehrsteilnehmenden hielt sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Allerdings überschritten 91 Fahrerinnen und Fahrer im genannten Zeitraum die erlaubten 50 km/h. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit einer Städtekennung aus Mettmann, der abzüglich der Toleranz 44 km/h zu schnell unterwegs war.

Geahndet wird der Verstoß mindestens mit einem Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg und einem Monat Fahrverbot.

Hinweis:

Im Sinne der Verkehrsstrategie #LEBEN werden Geschwindigkeitskontrollen von der Kreispolizei Mettmann nicht mehr angekündigt. Das Ziel dieser Strategie ist es, den Kontrolldruck auf den Straßen im Kreis zu erhöhen.

Regelmäßig wird die Kreispolizeibehörde Mettmann über die Ergebnisse einzelner Kontrollstellen ausgewählter Standorte berichten. Ferner stellt die Kreispolizeibehörde Mettmann klar, dass im gesamten Kreisgebiet täglich mit Geschwindigkeitsmessungen gerechnet werden muss. Zudem ist das zu hohe Tempo eine der häufigsten Unfallursachen. Die polizeiliche Botschaft lautet daher: Bitte halten Sie sich an die Geschwindigkeitsregeln!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell