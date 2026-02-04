Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2602019

Erkrath / Velbert (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Am Montag, 2. Februar 2026, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in Erkrath zwischen 8 Uhr und 10:30 Uhr einen Fiat 500, der an der Straße Gink in Höhe der Hausnummer 5 parkte. Dabei entstand an der linken Tür des Fiat ein Schaden, der vorläufig auf circa 500 Euro geschätzt wird. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Velbert ---

Zwischen Samstag, 31. Januar 2026, 18 Uhr, und Montag, 2. Februar 2026, 7 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in Velbert an der Kamper Straße in Höhe der Hausnummer 34 einen am Straßenrand abgestellten Container sowie eine Straßenlaterne. Der Schaden wird vorläufig auf circa 1.500 Euro geschätzt. Aufgrund der Schäden am Container und der Laterne müsste das Auto, das den Unfall verursachte, im Frontbereich stark beschädigt sein. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

