POL-ME: Erneut Handwerkerautos aufgebrochen - 2602016

Hilden / Langenfeld (ots)

Im Süden des Kreises Mettmann wurden in den vergangenen Nächten erneut mehrere Handwerkerautos offenbar gezielt aufgebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Hinweisen.

In Langenfeld hebelten die unbekannten Täterinnen oder Täter zwischen Mitternacht und 10 Uhr am Dienstag, 3. Februar 2026, an der Industriestraße die Seitentür eines Mercedes Vito auf. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen durch die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

In derselben Nacht (Montag, 2. Februar 2026 auf Dienstag, 3. Februar 2026) wurden im Süden von Hilden insgesamt fünf Transporter aufgebrochen. Am Anton-Schneider-Weg, im benachbarten Gerhart-Hauptmann-Hof und an der Kölner Straße drangen die Unbekannten gewaltsam in diverse Transporter ein und entwendeten Werkzeuge und Arbeitsgeräte. Die Aufbruchsserie setzte sich in der Straße Weidenweg fort, wo aus zwei weiteren Transportern Werkzeuge gestohlen wurden. Der Schaden liegt geschätzt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Auch in der folgenden Nacht auf Mittwoch, 4. Februar 2026, waren die Diebe im Hildener Süden aktiv: Diesmal brachen sie Fahrzeuge in den Straßen Hagebuttenweg, Buchenweg, Zur Verlach, Erikaweg, Hofstraße und wieder im Anton-Schneider-Weg auf. Erneut waren Arbeitsmittel und Werkzeuge das Ziel der Aufbrüche.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen intensiv, prüft etwaige Zusammenhänge mit vorhergegangenen Taten und sucht weiterhin nach Hinweisen, die zur Feststellung der Täterinnen oder Täter führen können. Diese nimmt die Polizei Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

Zugleich warnt die Polizei Unternehmen und Handwerker erneut davor, hochwertige Werkzeuge und professionelle Arbeitsgeräte in Firmenautos zu lagern, die unbeobachtet sind oder über Nacht im öffentlichen Raum parken. Professionell agierende Banden haben genau solche Firmenfahrzeuge von Handwerksbetrieben im Blick, um die daraus entwendeten Werkzeuge und Geräte an Hehler weiterzuverkaufen.

