POL-ME: Polizei und Stadt erweitern Zusammenarbeit: Ordnungspartnerschaft unterzeichnet - 2602014

Monheim am Rhein (ots)

Eine noch engere Zusammenarbeit - darum geht es in einer neuen Ordnungspartnerschaft zwischen der Stadt Monheim am Rhein und der Kreispolizeibehörde Mettmann: Am Montag (2. Februar 2026) unterzeichneten Landrätin Dr. Bettina Warnecke und Bürgermeisterin Sonja Wienecke im Monheimer Rathaus ein acht Seiten starkes Dokument, das die verstärkte Zusammenarbeit in zahlreichen Bereichen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung der beiden Behörden zum Ziel hat.

Die "Ordnungspartnerschaft" umfasst dabei sieben zentrale Handlungsfelder, die für die Stadt und die Polizei gleichermaßen von Bedeutung sind: Dazu gehören der regelmäßige Fach- und Informationsaustausch, präventive Maßnahmen im Bereich Jugend- und Extremismusprävention, die Sicherheit im Straßenverkehr sowie bei Veranstaltungen wie etwa den Karnevalsumzügen oder dem Martinsmarkt und die Bekämpfung des illegalen Glücksspiels. Weitere Schwerpunkte liegen auf der engen Zusammenarbeit bei der Unterstützung von Wohnungslosen mit multiplen Hilfebedarfen sowie dem Bevölkerungsschutz.

Stärkung der Zusammenarbeit zum Wohl der Bevölkerung

"Die Vereinbarung bringt einen deutlichen Mehrwert, von dem vor allem die Menschen in Monheim am Rhein profitieren: Polizei und Stadt arbeiten noch enger zusammen, tauschen sich regelmäßig aus und koordinieren ihre Maßnahmen besser", erklärt Landrätin Dr. Bettina Warnecke. So werde nicht nur die Sicherheit im Straßenverkehr erhöht, sondern auch die Prävention von Straftaten und die Unterstützung für besonders hilfsbedürftige Menschen optimiert, so die Leiterin der Kreispolizeibehörde Mettmann weiter.

"Über die Jahre hinweg sind in Monheim bereits sehr gute Verbindungen zwischen Polizei und beispielsweise dem Kommunalen Ordnungsdienst gewachsen. Man kennt sich und die Wege sind kurz. Wir arbeiten als Partner Hand in Hand gemeinsam an einer sicheren und lebenswerten Stadt - das wird durch die neue Ordnungspartnerschaft nun noch einmal unterstrichen", ist sich Monheims Wachleiter, Polizeihauptkommissar Markus Haas, sicher.

Ein ganzheitlicher Ansatz für mehr Sicherheit

Holger Schepanski, Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde Mettmann, fügt hinzu: "Sicherheit und Ordnung können nicht isoliert betrachtet werden. Die Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der Stadt Monheim am Rhein ist ein gutes Beispiel dafür, wie durch gegenseitigen Austausch und eine enge Kooperation alle Beteiligten in ihren Aufgaben gestärkt werden. Am Ende profitieren davon die Bürgerinnen und Bürger."

Davon ist auch Monheims Bürgermeisterin Sonja Wienecke überzeugt: "Ich freue mich sehr auf eine weitere, noch intensivere Zusammenarbeit mit dem Kreis Mettmann und der Polizei in Bezug auf die Ordnungspartnerschaft."

