POL-ME: Brennender Altkleidercontainer: Polizei bittet um Hinweise - 2602012
Erkrath (ots)
Am Montagabend, 2. Februar 2026, brannte in Erkrath ein Altkleidercontainer. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 20:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem brennenden Container an der Johannesberger Straße in Höhe der Hausnummer 15 gerufen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen.
Die Polizei ermittelt und fragt:
Wer hat zur Tatzeit an der Johannesberger Straße etwas Verdächtigtes beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath unter 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell