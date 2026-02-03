Polizei Mettmann

POL-ME: Seniorin von falschen Telefonanbieter-Mitarbeitern bestohlen - 2602010

Ratingen (ots)

Am Montag, 2. Februar 2026, stahlen in Ratingen zwei falsche Telefonanbieter-Mitarbeiter aus der Wohnung einer 85-jährigen Seniorin Bargeld. Die Polizei ermittelt und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um vor den unterschiedlichen Maschen der Betrügerinnen und Betrüger zu warnen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen passiert:

Gegen 15:10 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der 85-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Bachstraße. Zwei unbekannte Männer gaben vor, Wartungsarbeiten an der Telefonanlage durchführen zu müssen und betraten die Wohnung. Dort lenkte einer der Täter die Ratingerin ab, während der andere unbemerkt die Wohnung durchsuchte. Als ihr das Verhalten der Unbekannten verdächtig vorkam, forderte die Seniorin die Männer auf, ihre Wohnung zu verlassen.

Erst später fiel der 85-Jährigen auf, dass ihr Bargeld gestohlen worden war. Sie alarmierte richtigerweise die Polizei und beschreibt die Männer so:

1. Täter

- männlich - 35 bis 40 Jahre alt - mit kräftiger Figur - mit dunklen welligen Haaren - mit westeuropäischem Erscheinungsbild - trug eine blaue Jacke, blaue Hose, weiße Sneaker und hielt ein Klemmbrett in der Hand

2. Täter

- männlich - 35 bis 40 Jahre alt - schlank - mit schwarzen kurzen Haaren - mit südeuropäischem Erscheinungsbild - trug eine blaue Jacke, blaue Hose und weiße Sneaker

Die Polizei fragt:

Wer hat am Montag gegen 15:10 Uhr etwas Verdächtiges an der Bachstraße in Ratingen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein entsprechendes Verfahren ein und die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Polizei warnt:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Handwerkerinnen und Handwerker sowie Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: Auch der kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen, Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell